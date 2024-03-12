Китай снизил долю поставок нефти из России

Доля России в общем объеме импорта нефти Китаем по итогам января 2024 года немного сократилась - с 20% в декабре предыдущего года до 18%. Однако Россия все равно осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, следует из мартовского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в январе Россия обеспечила 18% от общего объема импорта нефти Китаем против 20% месяцем ранее. На Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Ирак - 11% и на Бразилию - почти 10%.

В целом импорт нефти Китаем, по оценке ОПЕК, в январе уменьшился на 1,8% к декабрю и составил 11,2 млн б/с. Уменьшение показателя, как объясняют в ОПЕК, связано с началом китайского Нового года, во время которого снижается активность по переработке нефти.

Импорт нефти в Индии в январе текущего года вырос на 9,4%, до 5,1 млн б/с. При этом ОПЕК не приводит в мартовском отчете данные о крупнейших поставщиках нефти в Индию по итогам января.