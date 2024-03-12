Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей, следует из данных торгов 12 марта. В последний раз евровалюта торговалась на таких уровнях 28 февраля.

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К 16:50 мск курс евро составил 100,09 рубля, доллара - 91,65 рубля, юаня — 12,751 рубля.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, экономисты отмечают, что рубль в настоящий момент отыгрывает возможное значительное сокращение добычи и экспорт нефти в России во втором квартале текущего года, о котором ранее предупредил вице-премьер Александр Новак. Сокращение экспорта при отсутствии роста мировых цен на черное золото приведет к ослаблению курса национальной валюты на фоне снижения доходов бюджета.

Одновременно в поддержку рубля традиционно играет налоговый период. В конце марта и в конце апреля компании ждут выплаты по НДПИ, НДД, налоговый платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года. Соответственно экономисты ждут укрепления российской валюты на фоне спроса на рубль со стороны экспортеров.