В Минфине оценили шансы возвращения замороженных активов на фондовый рынок РФ

Большая часть средств россиян после обмена активами с зарубежными инвесторами будут снова вложены в ценные бумаги. Шансы возвращения денег на отечественный фондовый рынок оценил заместитель главы Минфина Иван Чебесков. Lenta.ru

"Мне кажется, что шаги, которые способствуют увеличению доверия к рынку, способствуют и возвращению денег на рынок. Поэтому я думаю, что вполне ожидаемо, что часть этих денег, может большая часть, будет возвращаться, реинвестироваться. Но уже, надеюсь, в наши - российские - акции", - сказал замминистра на V Финансовом форуме ПСБ "Просто капитал". ТАСС

Чебесков также допустил, что со временем к обмену замороженных активов могут допустить заблокированные на СПб-бирже бумаги. Российская газета