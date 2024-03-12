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В Минфине оценили шансы возвращения замороженных активов на фондовый рынок РФ

Большая часть средств россиян после обмена активами с зарубежными инвесторами будут снова вложены в ценные бумаги. Шансы возвращения денег на отечественный фондовый рынок оценил заместитель главы Минфина Иван Чебесков. Lenta.ru

"Мне кажется, что шаги, которые способствуют увеличению доверия к рынку, способствуют и возвращению денег на рынок. Поэтому я думаю, что вполне ожидаемо, что часть этих денег, может большая часть, будет возвращаться, реинвестироваться. Но уже, надеюсь, в наши - российские - акции", - сказал замминистра на V Финансовом форуме ПСБ "Просто капитал". ТАСС

Чебесков также допустил, что со временем к обмену замороженных активов могут допустить заблокированные на СПб-бирже бумаги. Российская газета

В Минфине оценили шансы возвращения замороженных активов на фондовый рынок РФ
© РИА Новости
Экономика
Иван Чебесков
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