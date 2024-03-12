В ЕС опасаются ответа России на экспроприацию активов ЦБ РФ

Ответные действия России на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов ЦБ РФ, могут привести к банкротству ключевого европейского депозитария ценных бумаг - бельгийской площадки Euroclear. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов РФ.

Банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису, отмечает Reuters.

По словам источника, ЕС даже "в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева - они должны будут оставаться на балансе Euroclear, чтобы обеспечить "финансовый буфер" и гарантировать выживание этой структуры под ударами ответных мер, которые Брюссель ожидает от Москвы и ее международных партнеров.

"Мы хотим помочь Украине, но мы должны гарантировать, что не произойдет нарушения финансовой стабильности. В тот момент, когда война закончится и все договоренности будут достигнуты, деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы Украине. Но мы должны сохранить значительную их часть на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков", - сказал собеседник агентства.

Reuters подчеркивает, что эти иски будут исходить от Центробанка РФ, который "не признает западные санкции". По его мнению, в первую очередь ЦБ РФ может забрать "€33 млрд активов Euroclear" в российской юрисдикции. Также ЦБ РФ, полагает агентство, подаст иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Кроме того, ЕС нужно готовиться к многочисленным искам западных банков, которые также потеряют свои активы в результате санкционной войны.

"Таков механизм, с помощью которого [Россия] может полностью опустошить Euroclear", - поясняет еврочиновник.

Названо условие конфискации ЕС активов России

Если Euroclear лишится ликвидности, бельгийский центробанк будет вынужден отозвать у нее лицензию, что приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через эту площадку осуществляется управление капиталами объемом до €37 трлн по всему миру, продолжает Reuters.