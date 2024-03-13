В Финляндии заявили, что Запад ошибся с санкциями против РФ

Президент одной из крупнейших банковских групп Финляндии — OP — Тимо Ритакаллио заявил изданию Helsingin Sanomat, что санкции западных стран, введенные против России из-за специальной военной операции (СВО) на Украине, оказались неэффективны.

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«Я думаю, что европейские экономисты и политики ошибались в отношении санкций. Санкции не поставят Россию на колени», — сказал он.

Он добавил, что действия России на Украине осуждает четверть стран мира.

По данным издания, с февраля 2022 года в Финляндии выросли потребительские цены и процентные ставки.

Ритакаллио сказал, то финнам следует готовиться к тому, что процентные ставки будут держаться на уровне 3%.

До этого немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс заявил, что западные санкции не привели к краху России и ее экономика не обрушилась. Он отметил, что регулярно посещает Россию и не видит значительных последствий ограничительных мер.