Темпы роста потребительских цен в России остаются высокими

Месячные темпы роста потребительских цен в России в январе нынешнего года слабо изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Вследствие высокого внутреннего спроса они также остаются высокими, говорится в докладе Банка России.

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Потребительская активность в среднем по регионам также оказалась высокой в связи с высокими темпами роста зарплат. В Центральном федеральном округе она увеличилась за счет роста спроса на непродовольственные товары и услуги. Опрос граждан здесь показал, что в последние три месяца они приобрели цифровую и бытовую технику для дома.

В целом по стране в 2023 году наблюдался рост «потребительского оптимизма».

«На протяжении II-III кварталов наблюдалось увеличение доли населения, считающего текущее время благоприятным для крупных покупок и предпочитающего тратить свободные деньги на дорогостоящие товары», — говорится в докладе.

Как отметили авторы доклада, реальные доходы граждан в прошедшем году выросли на 4,6 процента на фоне повышения зарплат. Такая тенденция наблюдалась во всех макрорегионах.

В конце прошлого и в начале нынешнего года россияне, напротив, стали проявлять склонность к сбережению средств.

«Повышение банковских ставок во втором полугодии 2023 года усилило привлекательность депозитов для населения — начался переход части потребителей к сберегательной модели поведения», — пояснили в ЦБ.

В докладе указано, что в начале нынешнего года ожидания по динамике спроса у респондентов из отраслей, связанных с потребительским рынком, несколько ухудшились, но в целом оставались позитивными.