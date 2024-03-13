В феврале в России ускорилась годовая инфляция

Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в феврале 2024 года ускорилась до 7,69% против 7,44% в январе 2024 года. Данные приводит ТАСС.

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Продовольственные товары в феврале текущего года подорожали на 0,77% по сравнению с январем прошлого года, в годовом выражении подорожание оказалось на уровне 8,08%. Непродовольственные товары подорожали на 0,26% в месячном выражении и на 6,59% по сравнению с февралем 2023 года. Стоимость услуг выросла на 1,06% к январю 2024 года и на 8,45% в годовом выражении.

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Константин Тузов ранее рассказал «Газете.Ru», что прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024 году составит 1,5% к уровню 2023 года. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году.