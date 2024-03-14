Аналитик перечислил факторы, влияющие на уровень безработицы в России

Ключевым фактором, который повлиял на снижение уровня безработицы в России, является создание рабочих мест с достойной заработной платой и условиями труда. Об этом Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Так, по его словам, в результате дефицита кадров в некоторых сферах работодателям пришлось повысить зарплату, что создало привлекательные условия для привлечения сотрудников. Кроме того, после пандемии в стране начали появляться новые рабочие места.

«И мы знаем, что появилась такая сфера, как информационные технологии, удаленная работа, работа в виртуальной сфере. Она тоже создала достаточно благоприятные условия для того, чтобы значительное число людей переместилось в эту сферу, официально зарегистрировалась, стали числиться официально работающими», — отметил Беляев.

Помимо этого, на снижения безработицы также повлияли экономический рост, особенно в секторах обрабатывающей промышленности, а также выполнение государственных программ, направленных на трудоустройство молодежи, заключил эксперт.

11 марта вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что показатель безработицы в стране за последние шесть лет снизился на 20%, а среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек.