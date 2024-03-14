Цена нефти марки Brent превысила $85 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября 2023 года. RT на русском

По данным биржи на 17:08 мск, цена Brent росла на 1,37%, до $85,1 за баррель. К 17:13 мск Brent торговалась на уровне $85,12 (+1,39%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле рос на 1,52%, до $81,06 за баррель. ТАСС

Стоимость контрактов на поставки Brent в августе увеличились на 0,803 процента. Ближе к 17:25 по московскому времени их котировки достигли уровня в 82,82 доллара. Что касается сентябрьских контрактов, то они подорожали на 0,761 процента, до 82,12 доллара. Lenta.ru