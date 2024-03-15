Денежные переводы из России в Грузию сократились в три раза

Объем денежных переводов из России в Грузию в феврале 2024 года составил $62,2 млн, что в три раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Национальным банком Грузии.

В феврале 2023 года из РФ в Грузию было переведено $187,3 млн. С марта 2023 года объем переводов из России начал сокращаться, а с июля упал ниже отметки в $100 млн. По сравнению с январем 2024 года, объем переводов из РФ в феврале сократился незначительно, на 7,9%.

Всего в феврале 2024 года в Грузию было переведено $272,3 млн, что на 26,9% ниже аналогичного показателя 2023 года. Россия находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию, ее доля составляет 22,8%. На втором месте - Италия. В феврале 2024 года из этой страны в Грузию поступило $43,9 млн (16,1% от общего объема). На третьем месте находятся США. Из этой страны в Грузию в феврале 2024 года было переведено $41,2 млн (115,1%).