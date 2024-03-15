Биткоин за сутки резко подешевел

Курс биткоина в ночь на 15 марта рухнул более чем на 8%. В результате первая криптовалюта подешевела разом на порядка $6 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 12:00 по московскому времени курс биткоина составил $66 948 (-8,6%).

Накануне криптовалюта достигла рекордной отметки в $73 666. При этом всего полгода назад объем торговли биткоинами находился на рекордных минимумах.

Крупнейшие по капитализации криптовалюты повторили движение лидера — подешевели BNB от Binance (-6,16%), XRP от Ripple (-10,31%), Cardano (-12,33%) и Dogecoin (-13,56%).

До этого россиян предупредили об опасностях биткоина. Экономист Петр Щербаченко сравнил торговлю криптовалютой с казино. Если у инвестора отсутствует понимание деталей криптовалютного мира, ему лучше воздержаться от вложений в эту сферу, подчеркнул эксперт.