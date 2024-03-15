В Турции к концу года ожидают инфляцию выше 44%

Инфляция в Турции по итогам 2024 года может составить в среднем 44,19%. Такой прогноз дали участники рынка в ежемесячном анкетировании, которое проводит Центробанк республики, пишет ТАСС.

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По оценкам опрошенных аналитиков, в перспективе 12 месяцев (к марту 2025 года) инфляция составит 36,7%, а через два года замедлится до 22,67%.

Курсу турецкой нацвалюты предрекли обвал до 40,53 лиры за доллар к концу текущего года. Через 12 месяцев от лиры также не ждут укрепления. По прогнозам участников рынка, к следующему марту доллар будет стоить 42,79 лиры.

На прошлой неделе национальная валюта Турции обновила антирекорд, впервые в истории опустившись ниже 32 лир за $1.

Между тем ЦБ Турции решил взять паузу в повышении ключевой ставки. На последнем заседании регулятор оставил ее неизменной на уровне 45% годовых.