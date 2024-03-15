Куба выразила заинтересованность в открытии отделений российских банков на острове

Куба заинтересована в углублении сотрудничества с РФ в банковской сфере и открытии отделений российских банков в стране. Об этом заявил вице-премьер Кубы, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас.

© Unsplash

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении связей между банковскими учреждениями наших стран", - сказал Кабрисас на 21-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, отметив, "заинтересованность в открытии отделений российских банков" в стране.