Биржевая цена на медь впервые за 11 месяцев перешла порог в $9 тыс. за тонну

Цена на медь впервые за 11 месяцев превысила на Лондонской бирже металлов (LME) уровень в $9 тыс. за тонну в условиях все усиливающихся опасений относительно ситуации в горнодобывающей промышленности Замбии, которой грозит нехватка электроэнергии в результате установившейся засухи. Об этом сообщило агентство деловых новостей Ecofin.

Как отмечает газета, трейдеры не исключают, что в ближайшие недели в Замбии могут возникнуть перебои в работе медных рудников. Власти Замбии ввели 29 февраля режим национального бедствия в связи с сильной засухой. Наряду с крупными потерями урожая засуха привела к падению уровня воды в реках, что продолжает вызывать быстрое сокращение объемов выработки электроэнергии на ГЭС.

Между тем специалисты австралийской финансовой группы Macquarie считают, что в текущем году на мировом рынке возникнет дефицит как концентрата меди, так и рафинированного металла. По их оценке, к третьему кварталу 2024 года цена тонны меди достигнет пика в $9,5 тыс. В свою очередь аналитики из Citibank не исключают, что к 2025 году цена тонны меди достигнет $15 тыс., отмечает агентство. По их мнению, рост мирового спроса на медь обеспечит энергетический переход, который начали реализовать многочисленные страны.