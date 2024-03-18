Эксперты спрогнозировали, что ждет рубль после выборов в РФ

В России подошли к концу президентские выборы. Эксперты, опрошенные «Известиями», поделились своими прогнозами относительно рубля.

Специалисты напоминают о том, что Банк России 22 марта объявит решение по ключевой ставке. При этом они предполагают, что в стране ее сохранят на уровне 16%. И это, как считают собеседники, продолжит оказывать поддержку рублю.

По словам вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольги Веретенниковой, в конце марта экспортеры должны проводить налоговые платежи в бюджет, которые в марте составят около 2 трлн рублей. Этот показатель почти вдвое превышает уровень февраля и немного уступает значению января, отметила эксперт. В апреле влияние налогового периода закончится. Так, специалист ожидает ослабления курса и закрепления в диапазоне 90–92 рубля за доллар и 100–102 рубля за евро.

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Собеседники также рассказали, какие факторы работают на ослабление рубля. По их мнению, негативное влияние оказывает сокращение добычи и экспорта нефти.

Некоторые эксперты выразили уверенность в том, что во втором квартале можно будет наблюдать диапазон в 87,5–96 рублей за доллар и 96–105 рублей за евро.

В BitRiver подчеркнули, что до конца текущего года 90–100 рублей останется актуальным диапазоном для доллара. Там напомнили о том, что именно его и придерживается правительство.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦБ РФ, доля рубля в экспортных расчетах рекордно выросла за последние пять лет. Она составила 39%. За год показатель увеличился на 11,2 процентного пункта, а за пять лет взлетел на 24 п.п.