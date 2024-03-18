СМИ рассказали о критической ситуации с банкротством компаний в ФРГ

В Германии наблюдается рост числа предприятий, столкнувшихся с банкротством. Их количество будет лишь расти, сообщает немецкое издание NIUS.

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В публикации отмечается, что в минувшем году произошел всплеск числа немецкий компаний, которые объявили о своей неплатежеспособности. Их стало больше на 22,1% (17 814 случаев), указано в статье. Количество крупных банкротств возросло на 38% к предыдущему году, отмечают авторы. По их мнению, это лишь начало витка массовых банкротств.

«Еще никогда не было такого быстрого и длительного роста неплатежеспособности, как сейчас», - говорится в статье.

В ней также подчеркивается, что с конца 2022 года Германия находится в состоянии экономического кризиса. В том же году также существенно увеличилась стоимость энергоносителей. Кроме того, продемонстрировали рост процентные ставки в стране, указывают авторы материала.

Ранее сообщалось, что американский Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился и стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года.