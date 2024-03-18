Цены на какао-бобы выросли до рекордного уровня

Биржевая цена на какао-бобы в мире 18 марта продемонстрировала рост до рекордного уровня – она повысилась до более чем 8,3 тысячи долларов за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

Повышение стоимости с конца 2023 года стало двукратным.

В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов. Менее чем через неделю стоимость поднялась до 5,5 тысячи долларов за тонну. Так, цена превысила максимум 47-летней давности.

Сегодня в ходе торгов стоимость какао-бобов подскочила до 8 380 долларов за тонну. Вскоре цена упала до 8 310 долларов.

Ранее агентство Reuters сообщило, что цены на шоколад вырастут во всем мире из-за кризиса на африканских какао-фабриках. По данным агентства, крупные какао-заводы в Кот-д’Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку какао, поскольку они не могут позволить себе закупать бобы. Проблемы с неурожаем какао в африканских странах наблюдаются уже четвертый год.