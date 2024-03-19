В текущем году в России ожидается двукратное усиление дефицита курьеров. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования сервиса доставок Restomania.

В материале говорится, что с конца прошлого года спрос на курьеров существенно увеличился. Рост таких вакансий оценивается в 25%, уточняют специалисты.

По их данным, дефицит курьеров может составить примерно 300 тысяч человек. В настоящее время он составляет примерно 140 тысяч человек по рынку, отмечают эксперты. Сегодня в стране работают свыше 1 миллиона курьеров.

Подчеркивается, что нехватка курьеров возникла из-за развития E-commerce (электронной коммерции) и недостатка времени.

В России заметили ухудшение в потреблении и спросе на труд

Ранее агентство «Прайм» сообщило, что в 2024 году средняя зарплата курьера в России составила рекордные 112 500 рублей. Отмечалось, что профессия курьера – одна из наиболее дефицитных в стране. В этой связи увеличиваются предложения по заработной плате.