Курс украинской валюты впервые упал до 39 гривен за доллар

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до исторического минимума. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, 20 марта за доллар будут давать 39,13 гривны.

На 19 марта официальный курс НБУ установлен в 38,97 гривны за доллар, что также являлось рекордным показателем.

Между тем обменный курс зачастую превышает официальный, в кассах некоторых банков доллар преодолел психологическую отметку в 39 гривен еще раньше.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года НБУ объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами. Однако 13 декабря прошлого года впервые в истории официальный курс доллара превысил 37 гривен, тенденция к удешевлению гривны сохраняется.