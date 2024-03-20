Европа согласовала меры поддержки украинских аграриев еще на год

Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС до июня 2025 года. В заявлении говорится, что парламентарии оставляют за собой право на принятие любых мер, если эти поставки приведут к сбоям на внутренних рынках.

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Ранее Politico писала о присоединении Парижа к польскому противостоянию с украинскими фермерами. Источники газеты подсчитали, что ограничения импорта со стороны Франции и Польши приведут к образованию финансовой дыры в €1,2 млрд в торговых доходах Киева.

Не рады украинскому зерну также в Германии и Бельгии. Киевский режим просят принять во внимание положение европейских фермеров.