Безвозмездные взносы бизнеса в бюджет РФ превысили план в 17 раз

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в федеральный бюджет с начала 2024 года составили 35,7 млрд рублей. Об этом сообщают РБК со ссылкой на данные государственной системы "Электронный бюджет".

По статье "безвозмездные поступления от негосударственных организаций" в 2024 году планировалось получить 2,1 млрд рублей. Так, к середине марта годовой план был перевыполнен в 17 раз. По итогам 2023 года безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 млрд рублей, что примерно соответствовало оценке, данной в сентябре 2023 года в проекте бюджета, отметили в РБК.

В Минфине 1 марта РБК сообщили, что добровольный взнос для уходящих из России компаний составляет 15% от рыночной стоимости актива. Ранее он был 5 или 10% рыночной стоимости в зависимости от величины дисконта при продаже. 19 марта в пресс-службе министерства сообщили, что "на данный момент обсуждения по повышению ставки не ведутся".

РБК сообщают, что к безвозмездным поступлениям от компаний относятся взносы, которые уплачиваются со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран. Сделки по выходу иностранцев из активов согласовывает правкомиссия, возглавляемая министром финансов Антоном Силуановым. Уплата добровольного взноса является основанием для положительного решения подкомиссии о согласовании такой сделки.