Инфляция в РФ с 12 по 18 марта ускорилась до 0,06%

Инфляция в России за период с 12 по 18 марта 2024 года составила 0,06%, тогда как с 5 по 11 марта в РФ наблюдалась нулевая инфляция. Об этом говорится в материалах Росстата.

С начала марта потребительские цены в стране выросли на 0,11%, с начала года - на 1,66%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 18 марта 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,69%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период более всего подорожали сахар-песок (+0,5%), баранина (+0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, вермишель (+0,3%), говядина, вареные колбасы, мороженая рыба, стерилизованное молоко и рис (+0,2%). В то же время маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сухие молочные смеси для детского питания, хлеб, макаронные изделия, черный чай и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,1%.

Вместе с тем отмечено снижение цен на куриные яйца (-0,7%), гречневую крупу (-0,5%), подсолнечное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,4%), печенье (-0,3%), свинину, мясо кур, творог, пшеничную муку и пшено (-0,2%), сосиски, сардельки, сметану и овощные консервы для детского питания (-0,1%).

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов более всего подорожали аллохол (+1%), комбинированные анальгетики (+0,7%), корвалол (+0,5%), ренгалин и поливитамины (+0,4%), левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный) и нимесулид (+0,2%). В то же время наблюдалось снижение цен на валидол (-0,6%) и эргоферон (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных (+0,7%), хозяйственное мыло (+0,3%), туалетную бумагу (+0,2%), пеленки для новорожденных и гигиенические прокладки (+0,1%). Вместе с тем снизились цены на стиральные порошки (-0,3%), зубные пасты (-0,2%), туалетное мыло и зубные щетки (-0,1%).

Кроме того, по данным статистики, выросли цены на телевизоры и кроссовки для взрослых(+0,9%), древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,6%), мужские майки, футболки (+0,4%), обрезные доски и кроссовки для детей (+0,3%), мужские носки и детские футболки (+0,2%), электропылесосы, сигареты с фильтром, спортивные костюмы и детские джинсы (+0,1%). В то же время наблюдалось снижение цен на смартфоны (-0,7%), шампуни (-0,5%) и женские колготки (-0,1%). Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Росстат отметил рост стоимости авиаперелета экономическим классом на 7% против снижения на 1,6% неделей ранее (с 5 по 11 марта). Проживание в гостиницах категорий 4-5 звезд подорожало на 0,8%, гостиницах категории 2-3 звезд - на 0,6%, в гостиницах одной звезды или в мотелях - на 0,5%. Цены на путевки в санатории подорожали на 0,3%, на проживание в хостелах - на 0,1%.

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля, модельную стрижку в женском и мужском залах (+0,1%).