Названы главные покупатели удобрений у России

Главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, Индия и США, подсчитало ООН Comtrade и открытой статистики.

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На эти страны пришлось около 60 процентов всего экспорта удобрений из России — около 18,5 миллиона тонн.

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Бразилия нарастила поставки, купив 9,4 миллиона тонн почти на четыре миллиарда долларов. В 2022 году бразильцы купили восемь миллионов тонн удобрений. Индия и США также нарастили закупки в России — до 4,8 и 4,3 миллиона тонн соответственно. Индийцы и американцы заплатили российской стороне 2,2 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов соответственно.

Замкнули пятерку Китай (2,1 миллиона тонн за 892 миллиона долларов) и Индонезия (1,1 миллиона тонн за 481 миллион долларов).