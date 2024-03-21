В России подешевели красная икра и гречка

Стоимость красной икры и гречки уменьшилась в России. Как изменились цены и по какой причине, рассказали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным аналитиков, цена гречки снизилась на 3 % в сравнении с показателем февраля 2023 года. В среднем килограмм крупы стоит 81 рубль. Красная икра стала дешевле на 5 %. Килограмм деликатеса можно купить за 6,1 тысячи рублей.

«Ценник на гречку стал меньше в связи с высоким урожаем 2023 года и снижением цен в оптовом звене, что непосредственно отражается и в рознице. Красная икра стала дешевле из-за рекордной путины в 2023 году и накопленных запасов такой продукции у поставщиков», – отметили эксперты «Чек Индекса».

Отмечается, что продавцы заинтересованы в том, чтобы удержать такие цены и формируют запасы, передает «Газета.ru».