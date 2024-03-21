Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

"На заседании, завершившемся 20 марта 2024 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов (восемь против одного) проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении.

Один член комитета предлагал снизить ставку до 5%.

Осенью прошлого года MPC пришел к выводу, что денежно-кредитная политика Великобритании должна оставаться ограничительной в течение длительного периода времени - пока не исчезнет риск того, что инфляция превысит целевой уровень в 2%.

При этом регулятор отмечает, что в феврале 12-месячная инфляция снизилась до 3,4% с 4,0% в январе и декабре, что немного ниже ожиданий. Инфляция в сфере услуг также снизилась, но остается повышенной, составив 6,1%. В свою очередь напряженность на рынке остается на повышенных уровнях.

По прогнозам Банка Англии, показатель инфляции в Великобритании опустится до уровня чуть ниже целевого показателя в 2% во втором квартале 2024 года, что немногим меньше, чем ожидалось ранее, из-за заморозки топливных пошлин.

Сообщение об итогах следующего заседания Банка Англии будет опубликовано 9 мая 2024 года.