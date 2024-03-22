Греция ужесточит условия получения «золотых виз»

Правительство Греции на фоне давления на рынок покупки и аренды жилья увеличит минимальную сумму, которую иностранные покупатели недвижимости должны заплатить для получения «золотой визы». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минфин страны.

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«Золотыми визами» называют вид на жительство или паспорт, который можно получить за инвестиции в экономику страны.

Иностранцы теперь должны будут инвестировать минимум €800 тыс. в популярные районы, такие как столица Афины, второй по величине город Салоники, Миконос и Санторини, а также другие острова с населением более 3100 жителей.

В августе Греция удвоила сумму, необходимую в популярных районах для доступа к программе, подняв ее до €500 тыс., отмечает агентство.

Новые изменения вступят в силу с 31 марта и будут направлены на увеличение предложений жилья для долгосрочной аренды и устранение влияния «золотой визы» на стоимость квартир и домов.

В феврале сообщалось, что «золотые визы» оживили рынок коммерческой недвижимости Дубая.