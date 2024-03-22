Изъятие доходов от российских активов будет трудно переварить финансовым рынкам. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. RT на русском

Он добавил, что изъятие средств от российских активов должно быть «юридически пуленепробиваемым». Ura.Ru

Глава правительства подтвердил, что сейчас обсуждается "юридическая основа" использования 90% доходов от российских активов с целью закупки оружия для Киева. ТАСС

Де Кроо заявил о нецелесообразности траты полученных средств на мирное восстановление Украины, так как оно возможно лишь в том случае, если Киев победит в военном конфликте. В связи с этим премьер призвал обеспечить Украине победу с помощью приобретения оружия на изъятые доходы. Lenta.ru