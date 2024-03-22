ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в России в 2024 году

Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в стране снизится в 2024 году до 4,0-4,5 процента и останется вблизи этого коридора в дальнейшем, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором было решено оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов.

Прогноз в ЦБ сохранили, заявив об увязке жесткой денежно-кредитной политики с необходимостью вернуть показатель роста цен в РФ к цели и стабилизировать вблизи четырех процентов.

В пресс-релизе также отметили, что инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий продолжают снижаться, но по-прежнему остаются на повышенных уровнях, что и определяет «инерцию текущего повышенного роста цен».

Ранее сообщалось, что годовая инфляция на неделе с 12 по 18 марта замедлилась в России до 7,58 процента. За неделю цены в стране выросли за неделю на 0,06 процента,