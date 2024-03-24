Китай наращивал в январе-феврале производство нефти

Китай наращивает добычу нефти. Об этом свидетельствуют данные за январь - февраль, опубликованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.

Объем производства нефти за указанный период составил 35,11 млн тонн, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении. Также рос импорт нефти. Китай импортировал 88,31 млн тонн этого топлива, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За период с января по февраль, сообщает ГСУ, было добыто 41,7 млрд куб. м природного газа (рост на 5,9%).

При этом добыча угля в Китае упала на 4,2% в годовом исчислении - до 710 млн тонн. За указанный период страна импортировала 74,52 млн тонн угля (рост на 22,9%).

Выработка электроэнергии крупнейшими предприятиями Китая выросла на 8,3% за первые два месяца этого года, составив 1,49 трлн кВт·ч. При этом выработка тепловой энергии выросла на 9,7%, гидроэнергии - на 0,8%. Выработка атомной энергии и выработка энергии ветра увеличились на 3,5% и 5,8% соответственно, солнечной энергии - на 15,4%, передает ГСУ КНР.