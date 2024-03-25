В России готовятся к расширению перечня маркируемой одежды

Минпромторг России выступил за расширение перечня маркируемой одежды. Соответствующий проект постановления правительства разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак».

С марта следующего года список будет включать в себя нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детскую одежду. В общей сложности насчитывается 12 позиций.

В ЦРПТ указали на положительный эффект от введения маркировки товаров легкой промышленности. Там напомнили о том, что в России мера принята с 2021 года. Подчеркивается, что нелегальный рынок обуви в стране уменьшился на треть.

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Ранее в ЦРПТ сообщили, что фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. В организации отметили, что обеление рынка составило 17%. Его оценивают на основе динамики производства и импорта легальной продукции.