Инфляционные ожидания россиян снизились третий месяц подряд

Инфляционные ожидания россиян снизились в марте до 11,5 процента по сравнению с 11,9 процента в предыдущем месяце, следует из комментария «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», Банком России.

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Показатель падает с начала 2024 года. В январе он составил 12,7 процента против декабрьских 14,2 процента, в феврале снова уменьшился и продолжил снижаться в начале весны. В марте опустился до 14,8 процента (на 0,4 процентных пункта) и уровень наблюдаемой населением годовой инфляции.

Также в России в целом уменьшились ценовые ожидания предприятий и, наоборот, вырос индекс потребительских настроений, говорится в материалах регулятора. Последний показатель достиг рекордных 113,3 пункта (измеряется в диапазоне от 0 до 200, где 100 — это срединное значение), прибавив за месяц 4 пункта. Он находится на исторических максимумах третий месяц подряд.

Несмотря на позитивную динамику в том числе в сфере инфляционных ожиданий граждан показатели роста цен в России все еще находятся значительно выше целевого уровня в 4,0-4,5 процента, что в том числе стало одной из причин недавнего решения Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов. Как говорится в материалах, согласно данным мартовского макроэкономического опроса ЦБ, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2024 года составил 5,2 процента (+0,3 процентных пункта).