Выделенные США в марте средства для Украины потратили еще в ноябре

Денежная выплата Киеву в размере 300 миллионов долларов, которую конгресс США одобрил в минувшую субботу, был потрачен еще в ноябре 2023 года, когда власти пытались предотвратить шатдаун из-за отсутствия финансирования. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника из администрации президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.

Собеседник издания поделился, что деньги, выделенные Украине в рамках инициативы по содействию ее безопасности, были частью пакета правительственного бюджета на 1,2 триллиона долларов, который Джо Байден подписал на прошлой неделе. Однако на самом деле эти деньги были заложены еще в прошлом году, когда Пентагон осуществлял свою деятельность при временной резолюции о продолжении финансовой помощи, передает слова чиновника Politico.

Источник уточнил, что сейчас эти средства «недоступны для использования», а их выделение носило чисто символический характер — даже если бы Украина получила их и могла бы использовать, они не повлияли бы на ситуацию на фронте.

Ранее в США достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год.