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Импорт сжиженного газа из РФ в Грузию в феврале увеличился вдвое

Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа в феврале 2024 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

Грузия увеличила импорт сжиженного газа из России
© ТАСС

Об этом сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

"В феврале 2024 года импорт сжиженного газа составил 6,47 тыс. тонны, что на 3,37 тыс. тонны, то есть на 108,7%, больше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Среди всего импортированного сжиженного газа 99,8%, то есть 6,46 тыс. тонны, поставлены из России.

Также, по данным организации, импорт нефтяного битума в феврале сократился на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 4 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из Ирака - 77,5%. На втором месте - Россия (22,5%).

Экономика