Грузия увеличила импорт сжиженного газа из России

Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа в феврале 2024 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

Об этом сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

"В феврале 2024 года импорт сжиженного газа составил 6,47 тыс. тонны, что на 3,37 тыс. тонны, то есть на 108,7%, больше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Среди всего импортированного сжиженного газа 99,8%, то есть 6,46 тыс. тонны, поставлены из России.

Также, по данным организации, импорт нефтяного битума в феврале сократился на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 4 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из Ирака - 77,5%. На втором месте - Россия (22,5%).