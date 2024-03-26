Прибыль банковского сектора РФ упала в последний месяц зимы

По данным Банка России, несмотря на сокращение чистой прибыли кредитных организаций в феврале на 22% по сравнению с январем, ее размер составил внушительные 275 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

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Регулятор объясняет высокий уровень доходов пока низкой стоимостью рисков по корпоративным займам — всего 0,2%.

«Чистый процентный доход сектора снизился, главным образом, из-за меньшего числа дней в феврале. Но прибыль превысила прогноз ЦБ благодаря невысокому риску по кредитам компаниям — всего 0,2%», — отмечается в материалах регулятора.

По словам представителей ЦБ, в последний месяц зимы рост розничного кредитования в России остался на уровне января в 0,9%, что существенно выше ожиданий надзорного ведомства. Ипотечное кредитование ускорилось до 0,7% с январских 0,6%. Вместе с тем, наблюдался сильный приток вклaдов от населения на 2,5%.