Инвестор вступился за Bitcoin и назвал актив таким же «мошенничеством», как и доллар

Знаменитый инвестор и автор книг Роберт Кийосаки заявил, что он считает себя энтузиастом BTC и относится к биткоину «по-бычьи» — крайне положительно — и считает, что это идеальный актив.

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По его словам он жалеет, что ранее не купил большее количество монет. А отношение к BTC как к возможному мошенничеству имеет примерно такой же смысл, как если бы считать мошенничеством «доллар США, евро, йену или любую другую бумажную валюту».

В соцсети Х Кийосаки заявил, что американские политики, равно как и лидеры банковских и финансовых структур некомпетентны, поэтому не могут понять, как контролировать растущий госдолг США, а страна буквально развалилась, из-за того, что Штаты печатают порядка триллиона долларов каждые 90 дней для оплаты счетов.

И в связи с этим биткоин выгодно отличается, поскольку подчиняется закону Меткалфа — закону о силе сетей. Именно это, по мнению Кийосаки, и делает актив столь востребованным и надёжным.