Курс йены упал до минимума с 1990 года

Курс йены в ходе торговой сессии опустился до минимума с 1990 года. В моменте курс доллара укреплялся до 151,97 йены, сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов в Токио.

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По состоянию на 9:05 по московскому времени котировки японской валюты находились на уровне 151,74 йены. Для сравнения, в момент закрытия предыдущей торговой сессии курс доллара составлял 151,56 йены.

Ранее член совета управляющих японского Центробанка (ЦБ) Наоки Тамура заявил, что денежно-кредитная политика (ДКП) местно регулятора продолжит оставаться стимулирующей в среднесрочной перспективе. Таким образом он высказался в поддержку постепенного повышения ключевой ставки в азиатской стране.

После решения местного ЦБ о первом за 17 лет повышении ключевой ставки, в результате которого ее значение впервые с 2016 года перестало быть отрицательным, курс евро превысил уровень в 150 йен и приблизился к рекордному с 1990 года значению.