В России оценили риски дефицита импортных ветпрепаратов

В Россельхознадзоре уверены, что России не угрожает нехватка зарубежных ветпрепаратов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов для домашних животных и всецело выступает за развитие отечественного производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что иностранные лекарства не нуждаются в полных российских аналогах и добавили, что местные предприятия увеличивают выпуск продукции и активно выводят новые лекарства на рынок.

Ранее аналитики обнаружили, что в РФ стало намного дороже производить лекарства. Цены на фармацевтические субстанции, из которых изготавливают препараты, за 2023 год выросли в среднем на 26%, до $116 за килограмм.

До этого в России зафиксировали резкий рост популярности интернет-аптек.