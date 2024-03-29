В Италии заявили о вреде антироссийских санкций

Антироссийский санкции наносят большой ущерб экономике Италии, действующие ограничения являются для европейской страны «не выбором, а необходимостью». Об этом заявил бывший заместитель министра экономического развития (Минэка) республики Микеле Джерачи, его слова приводит ТАСС.

© Unsplash

Он считает, что санкции против РФ больше вредят итальянской стороне, нежели российской. Действующие ограничения негативно повлияли на экспортный потенциал республики.

«Потому что мы экспортируем в Россию много товаров. Теперь это стало немного сложнее», — заявил Джерачи в ходе Боаоского азиатского форума (БАФ) на Хайнане.

Он также добавил, что санкции тормозят развитие торгово-экономического потенциала Италии и России, негативным образом сказываясь на двусторонних отношениях двух стран.

«Италия и Россия всегда поддерживали очень хорошие торговые отношения, у нас большой потенциал», — заключил бывший замглавы Минэка республики.

Ранее директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что в 2024 году экономика ЕС может столкнуться со стагнацией из-за антироссийских санкций. В число наиболее подверженных этой угрозе стран блока эксперт отнес Италию, Германию и Францию.