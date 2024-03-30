Стоимость газа в Европе с начала года упала на 17%

Цены на газ в Европе по итогам первого квартала рухнули на 17% по сравнению с уровнями конца 2023 года, до порядка $306 за 1 тыс. куб. м. В годовом выражении падение составило 38%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

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Средняя цена топлива в декабре составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м. В январе показатель обвалился до $337. Падение в феврале ускорилось до $288. В марте цены несколько скорректировались.

Основными факторами снижения стоимости энергоносителя стали теплая погода в Европе, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в регионе.

Евросоюз может завершить этот отопительный сезон с новым рекордом по запасам газа в хранилищах. Согласно предварительным оценкам, к началу апреля хранилища будут заполнены примерно на 58,2%.

Накануне греческая газовая компания DEPA Emporias подала в суд на "Газпром" за слишком дорогой газ.