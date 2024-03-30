Аналитик оценил, как ограничения по картам «Мир» в Армении скажутся на бизнесе

Отказ банков обслуживать карты платежной системы "Мир" никак не отразится на российско-армянском бизнесе, заявил руководитель представительства Российского экспортного центра в Армении Виген Енокян. Его слова приводит ТАСС.

"Отключение карты "Мир" в Армении создаст определенный социальный дискомфорт среди туристов и населения. Однако на участниках внешнеэкономической деятельности, связанной с банковскими платежами в рамках экспортно-импортных операций, это не отразится", — уверен эксперт.

Бизнес, как правило, использует другие инструменты для трансграничных платежей: корпоративные счета, международные банковские переводы и другие сервисы, пояснил Енокян.

Карты «Мир» массово перестали работать в Армении

С 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card, прекратили обслуживать карты "Мир" из-за опасений попасть под санкции США.