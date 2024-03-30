К чему приведет сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16 процентов годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. К каким последствиям это приведет, выяснила «Вечерняя Москва».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала:

— В декабре и январе мы наблюдали существенное замедление роста цен. В феврале оно приостановилось, но в марте возобновилось снова. Наша цель — вернуть инфляцию к 4–4,5 процента к концу текущего года и закрепить ее на цели в дальнейшем.

В прошлом году, напомним, инфляция составила 7,42 процента. Это на пять процентов меньше, чем в 2022-м. Так что шансы замедлить рост цен, похоже, у Центробанка хорошие.

— Что касается льготной ипотеки — наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться. А адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали, — заявила Набиуллина.

Член Московской гильдии риелторов Андрей Чекменев пояснил, что льготная ипотека, введенная во время пандемии, сильно «разогрела» рынок, увеличив цены на новостройки в 1,5–2 раза. Поэтому да, ее пора отменять.

Что касается сохранения высокой ключевой ставки, то, как считают эксперты, она позволит сохранить высокие ставки по рублевым депозитам.

— В истории России было не так много периодов, когда проценты по рублевым депозитам почти догоняли инфляцию, — пояснил эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. — Сейчас как раз такой период. Хранить рубли под 15–16 процентов годовых — это хороший вариант. А вот брать кредиты, в том числе ипотечные, на покупку вторичного жилья, сейчас невыгодно — слишком высокие ставки.

Следующее заседание Центробанка состоится 26 апреля. Ключевая ставка может измениться.