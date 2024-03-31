Доходы зоны Суэцкого канала бьют рекорды

В 2023-2024 финансовом году доходы экономической зоны Суэцкого канала составили 5,3 млрд египетских фунтов ($111,8 млн), увеличившись на 53% в годовом выражении. Об этом сообщил председатель Главного управления экономической зоны Валид Гамаль ад-Дин, передает газета Amwal al-Ghad.

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Чистая прибыль зоны достигла 3,74 млрд фунтов, что на 57% выше показателя предыдущего года. Ад-Дин назвал рост доходов «беспрецедентным» и связал его с успешной реализацией новых проектов и заключением контрактов в промышленных зонах.

«Это свидетельствует об успехе стратегии управления, нацеленной на привлечение инвестиций в промышленность», — заявил он.

В частности, в конце февраля Суверенный фонд Египта и управление подписали 7 соглашений с международными девелоперами о сотрудничестве в сфере «зеленого» водорода и ВИЭ. Потенциал инвестиций оценивается в $40 млрд за первые 10 лет.

До этого стало известно, что атаки хуситов снизили доходы Египта от Суэцкого канала вдвое.