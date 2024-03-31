Экономисты рассказали, от чего будет зависеть курс рубля в апреле

На курс рубля в апреле будут влиять обязательная продажа валютной выручки экспортерами, действия Центробанка на открытом рынке, уровень цен на нефть и объем притока иностранной валюты, передает РБК со ссылкой на аналитиков «Альфа-Капитала». Главным образом фактором станет указ об обязательной продаже валютной выручки, если он будет продлен — срок его действия истекает в апреле.

При достаточном объеме предложения валюты на рынке со стороны экспортеров, объективных причин снижения курса рубля относительно других валют нет, — сообщает агентство.

Как отметил Васильев, росту рубля относительно ведущих валют мешают также риски, связанные с геополитической ситуацией и санкциями, а также отток капитала. Кроме того, сохраняется спрос на импортную продукцию, что также не позволит укрепиться национальной валюте в скором времени. Однако на стабилизации главным образом скажется указ об обязательной продаже валютной выручки, если он будет продлен — срок его действия истекает в апреле.

Ранее экономист Наталья Проданова предположила, что курс рубля в начале апреля будет стабильным благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ. По ее словам, на стабильность валюты также повлияет приближение налогового периода.