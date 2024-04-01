Введённые Западом санкции против России нанесли ущерб европейской экономике, в то время как российская лишь выросла, пишет британская газета Daily Mail, журналисты которой обсудили эту тему с экспертами.

Издание пишет, что западные санкции не только не смогли остановить спецоперацию России на Украине, но и нанесли, возможно, даже больший ущерб Британии и другим странам Европы.

Газета напоминает о словах президента США Джо Байдена, который два года назад обещал превратить рубль «в руины». Теперь же приходится признавать, что российская экономика «выглядит более устойчивой», а её рост «опередил все страны G7».

Профессор международных отношений в колледже Гамильтона Алан Кафруни подчеркнул, что отказ Европы от импорта нефти и газа из России нанёс ущерб только собственной экономике, при этом такое решение помогло американским корпорациям «набить карманы».

Другой исследователь — специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм — утверждает, что Европа «выстрелила себе в ногу», приняв стратегию санкций. По её мнению, Запад лишь помог России уйти от западных механизмов контроля и обрести ещё большую независимость.

«Если целью было сдержать Россию, то санкции были явно контрпродуктивными — они просто сделали Россию более агрессивной по отношению к Западу, особенно по отношению к США», — подчеркнула Киркхэм.

Журналист Габор Штайнгарт в статье для Focus отмечал, что финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины.