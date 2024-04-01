Путин рекомендовал к августу скорректировать налоговую систему в РФ

Госдума и правительство России должны к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале, перечень опубликован на сайте Кремля.

Правительство и нижняя палата парламента должны "обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на определение основных параметров модернизации налоговой системы". Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года "в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов".

При этом в качестве ключевых моментов определены справедливое распределение налоговой нагрузки "с учетом размеров доходов налогоплательщиков" и недопущение "уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей".