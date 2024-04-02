СМИ: растущий госдолг может лишить США статуса сверхдержавы

Растущий государственный долг может поставить под угрозу американское доминирование и лишить США статуса сверхдержавы. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в журнале The American Spectator.

По его оценкам, правлению США в качестве сверхдержавы придет конец, если страна не начнет жить по средствам, а госдолг продолжит увеличиваться. Американцы нуждаются в "убедительном лидере", способном изменить текущую экономическую траекторию, пишет издание.

Согласно февральским прогнозам Бюджетного управления Конгресса, госдолг США к концу 2034 года увеличится до рекордных 116% ВВП, а к 2054-му будет составлять 174% ВВП.

В начале января госдолг США превысил $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Президент США Джо Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.