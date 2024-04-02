Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в России выросло производство крупнотоннажных полимеров. Его цитирует РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам Новака, в стране уделяют особое внимание развитию перспективной отрасли нефтегазохимии. За 20 лет она добилась существенного сдвига на этом направлении - Российская Федерация перестала зависеть от поставок импортных крупнотоннажных полимеров, отметил он.

"Их производство в стране с 2010 года увеличилось более чем в 2 раза - с 3,5 до 7,3 миллиона тонн в 2023 году", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что следующая задача РФ – обеспечить переработку нефтехимического сырья в конечную продукцию, то есть в товары народного потребления. До этого сообщалось, что российские ученые синтезировали триблочные термополимеры для применения в наноматериалах.

Некоторые полимеры способны самособираться в сложные структуры под действием растворителей с подобранной селективностью. Иными словами, полимерные молекулы "склеиваются" в предмет определенной формы с микроструктурой.