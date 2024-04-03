Стало известно, как землетрясения на Тайване повлияли на рынок полупроводников

Почти пятая часть мировых мощностей для производства полупроводников и десятая часть глобального экспорта вычислительных машин оказались под воздействием землетрясений, произошедших на Тайване. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию полупроводниковой промышленности и тайваньской статслужбы.

В первой половине дня среды возле восточного побережья Тайваня были зафиксированы мощные землетрясения. Магнитуда самого мощного из них составила 7,7, следует из данных главного метеорологического агентства Японии. Затем были зафиксированы землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. На обнародованных снимках видно, как многие здания накренились и частично разрушились.

Агентство Bloomberg отметило, что на этом фоне ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуировать персонал с заводов на острове.

Ранее журнал Forbes сообщил о сокращении Турцией с осени поставок в Россию продукции двойного назначения. Речь шла об электронике, чипах, полупроводниках, печатных платах.