Российская экономика имеет все предпосылки для того, чтобы войти в четверку сильнейших в мире. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом за 2023 год в Госдуме. Парламентская газета

"По оценке Всемирного банка Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании [Федеральному собранию] президент [РФ Владимир Путин] поставил более амбициозную задачу - войти в топ-4. Предпосылки к этому есть", - сказал премьер. Он добавил, что в начале 2024 года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта. ТАСС

Мишустин при этом привел для сравнения некоторые экономические показатели в Европе, где по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии даже зафиксирована небольшая рецессия. По словам премьера, это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против России санкции, за амбиции своих политиков. Российская газета