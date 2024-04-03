Мишустин сказал, чем расплачивается ЕС за антироссийскую политику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался об антироссийской позиции политиков европейских стран. В ходе выступления с ежегодным отчетом в Думе он заявил, что ЕС расплачивается за такую политику стагнацией и рецессией своих экономик, передает ТАСС.

По словам премьера, в Европе по итогам 2023 года «динамика недалеко ушла от нуля». Мишустин обратил внимание на то, что в ФРГ наблюдается даже небольшая рецессия - минус 0,3%.

«Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков», - подчеркнул он.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что Еврозона может пострадать из-за неустойчивой экономики Франции. По словам авторов, растущие долги страны в определенный момент натолкнут глобальных инвесторов отказаться от вложений.

Так, рынки окончательно потеряют доверие к стране, добавляют они. Газета считает, что реализация данного сценария станет катастрофой для всей еврозоны.